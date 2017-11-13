قوات الحزام الامني بالضالع تحتجز مسافرين من ابناء المحافظات الشمالية وتمنعهم من دخول عدن وتعتدي عليهم بالضرب والشتم

يمنات – خاص

احتجزت عناصر الحزام الامني الموالي للإمارات بالضالع، امس الاحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عدد من المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية ومنعهم من دخول مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقال احد المحتجزين الذي تم الافراج عنه صباح اليوم، لموقع “يمنات” الاخباري، ” أنهم فوجئوا في أحد النقاط، بعناصر مسلحة من الحزام الامني توقف الباصات التي تقل المسافرين ومنها باصات شركة “الراحه – الاولى – النور” ، لتفتيش هويات المسافرين واحتجاز المنتمين للمحافظات الشمالية .

و اضاف انهم قاموا بانزال المسافرين مواليد المحافظات الشمالية ، وتم نقلهم الى المسئول للتحقيق، وبعد التحقيق والتأكد من اوراقهم الثبوتية سمحوا لهم بالعودة الى الباصات وواصلوا طريقهم حتى وصلوا الى نقطه في منطقة الحبيلين تسمى “بين الجبلين”، حيث تم ايقافهم من جديد لأكثر من خمس ساعات وتم الاعتداء عليهم بالضرب والسب ومنعهم من التواصل مع أهلهم وذويهم.

و تابع الى ان عدد المحتجزين 15 شخصاً تم نقلهم في باص هيس الى نقطة اخرى في محافظة الضالع، حيث تعاون معهم احد المسئولين وسمح لهم بالتواصل باهاليهم .

وتم الافراج عن البعض بعد وساطات وسمح لهم بدخول مدينة عدن صباح اليوم الاثنين، ولم يعرف مصير البقية.