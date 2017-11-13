مجلة امريكية: الملك سلمان لن يتخلى عن العرش لابنه

يمنات – صنعاء

قال مسؤول سعودي رفيع المستوى إن العاهل السعودي سلمان بن عبد الله “لا يعتزم” التخلي عن الحكم لصالح ابنه ولي العهد محمد في ظل التكهنات التي تقول بذلك.

وأوضح المصدر لمجلة بلومبيرغ أنه “لا يوجد إمكانية على الإطلاق بأن يتخلى الملك” مشيرا إلى أن الملوك في السعودية يبقون في مناصبهم حتى في أشد الظروف الصحية سوءا مثلما حصل مع الملك الراحل فهد بن عبد العزيز والذي بقي سنوات يعاني من المرض حتى توفي.

ولفت المسؤول إلى أن الملك سلمان “بقدرات ذهنية وبدنية كاملة” مشيرا إلى أن من يقترحون تغيير الملك “لا يفهمون العادات الملكية السعودية”.

وتشير المجلة في التقرير الذي ترجمته “عربي21” إلى أن الملك سلمان هزم كبار الأمراء في العائلة بعد تعيين ابنه محمد وريثا للعرش محل ابن عمه محمد بن نايف بالإضافة إلى إزاحة ابن عمه الآخر متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني بتهم الفساد الأمر الذي عزز التكهنات بقرب صعوده لعرش المملكة.

تاريخ المملكة لم يشهد تنازلات من الملوك عن العرش سوى في حالة واحدة عام 1960 بعد تنازل الملك سعود لصالح أخيه الملك فيصل وبعد ضغوط مارستها العائلة الحاكمة.

وترى المجلة أن ابن سلمان سيطر بالفعل على جميع المراكز الحساسة في المملكة وأشرف على سياسات الدفاع والنفط والاقتصاد وتوقعت أن يزيد الاستياء من سياساته برغبة “الأسرة في تحديه”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا