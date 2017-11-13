التحالف السعودي يعلن استئناف العمل في مطارات وموانئ المناطق التي تخضع لسيطرة هادي ويتحدث عن ترتيبات جديدة لإدارة ميناء الحديدة ومطار صنعاء

يمنات – صنعاء

أعلنت قيادة التحالف السعودي، الإثنين 13 فبراير / تشرين الثاني 2017 ، اسئناف، فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “الموانئ التي ستفتح هي عدن والمكلا والمخا”.

وأضافت البعثة ، “أن التحالف يعمل حاليا على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استعراض إجراءات التفتيش والتحقق”.

وفيما يتعلق بالموانئ الخاضعة لسيطرة انصار الله قالت البعثة: إن التحالف يطالب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يرسل في أقرب وقت ممكن فريقا من الخبراء إلى مركز قيادة التحالف في الرياض لاستعراض الإجراءات الحالية لآلية للأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل تعزيز وتقديم آلية أكثر فعالية للتحقق والتفتيش تهدف إلى تسهيل تدفق الشحنات الإنسانية والتجارية وفي الوقت ذاته تمنع تهريب الأسلحة والذخائر وأجزاء الصواريخ والأموال النقدية.

وأكدت البعثة السعودية إلى أن التحالف “سيقوم بإعداد مقترحات لتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وسيواصل التعاون البناء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء الحديدة ومطار صنعاء بناء على المقترحات الجديدة”.

وكانت السعودية التي تقود التحالف، قد أعلنت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إغلاقا مؤقتا لكافة الموانئ والمطارات اليمنية، وهو ما ضاعف معاناة المواطنين.

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