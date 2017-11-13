الاف القتلى والجرحى جراء زلزال ايران

يمنات – وكالات

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 328 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 فى إقليم كرمانشاه على الحدود مع العراق جراء الزلزال الذى ضرب المنطقة.

ونقلت الوكالة عن مكتب الطب الشرعى فى الإقليم قوله إن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

وضرب زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، الحدود العراقية الإيرانية، ما أدى إلى مئات القتلى والمصابين، كما شعر سكان الكويت بهذه الهزة الأرضية وهرع الناس إلى الشوارع، فيما لم تحدث بها أى أضرار مادية أو خسائر بشرية، وفى سياق الكوارث الطبيعية، وضرب زلزال آخر بقوة 5.8 درجة سواحل اليابان، وفى الساعات الأولى، من صباح هذا اليوم، ضرب زلزال جديد بقوة 6.8 درجة قبالة ساحل كوستاريكا.

أسر تبكى على فقدان ذويهم فى لزال إيران

إسعاف طفل مصاب فى زلزال الحدود العراقية الإيرانية

البحث عن ناجين من زلزال الحدود العراقية الإيرانية

بكاء هستيرى بين الناجين لفقدان ذويهم فى الزلزال

رجل عجوز يرفع يديه للسماء داعيا عقب الزلزال المدمر

زلزال مدمر يضرب الحدود الإيرانية العراقية

سيدة تبكى فقدان ذويها فى الزلزال

سيدة ترتدى السواد وتبكى لفقدان ذويها فى الزلزال

سيدة تهرب من محيط المنازل المنهارة إثر الزلزال

سيدتان تواسيان بعضهما على خسائر الزلزال

شاب يبكى فقدان ذويه فى الزلزال على الحدود العراقية الإيرانية

فرق طبية تسعف المصابين داخل المستشفيات

فرق طبية تسعف المصابين فى موقع انهيار المنازل

قتلى فى زلزال الحدود العراقية الإيرانية

مصابة إثر الزلزال تخضع للعلاج

مواطنون يتركون منازلهم المهدمة بسبب الزلزال

مواطنون ينقلون متعلقاتهم بعد تهدم البيوت بسبب الزلزال

مواطنون يهرعن من مواقع انهيار المنازل إثر الزلزال