وزير سابق يوجه رسالة لهادي بشأن رسوم المغتربين اليمنيين في السعودية

يمنات – صنعاء

عاتب وزير الثقافة السابق، خالد الرويشان، الرئيس عبدربه منصور هادي، لعدم مناقشة موضوع إلغاء الرسوم المفروضة من قبل السلطات السعودية على المغتربين و العمالة اليمنية في المملكة أثناء لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الرويشان في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ” يجب إلغاء الرسوم على اليمنيين في السعودية” مؤكداً أن الأمير محمد بن سلمان “لن يقول لا”.

و أشار أنه في حال نجح الرئيس هادي في التخفيف عن المغتربين في المملكة، فإن ذلك سيكون إنجازه الأكبر “المغتربون يعانون وأنت تتفرّج”.

وعبر الرويشان عن خيبته من عدم تناول الرئيس “هادي” لمعضلة الرسوم المفروضة على المغتربين: ليتك قلتها وأنجزتها يا هادي. قلها يا هادي ..المغتربون ينتظرونك. المغتربون يعانون وأنت تتفرّج”.

وكانت السعودية قد فرضت رسوم جديدة على المغتربين ما اثقل كاهل واعباء العمالة اليمنية هناك خصوصا، وسط مطالبات كثيرة باستثنائها من الرسوم نظرا للظروف التي تمر بها اليمن.

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