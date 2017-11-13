مصرية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وترميه في مياه الصّرف الصحي

يمنات – متابعات

أقدمت زوجة مصرية على قتل زوجها بمساعدة عشيقها، وألقيا بجثته في حفرة لمياه الصّرف الصحيّ في المنصورة.

وتوصل فريق البحث إلى أن الجثة لشخص يدعى أيمن محمد رزق عبد الموجود (26 سنة) ومبلغ بغيابه بتاريخ 7 من شهر نوفمبر الجاري.بحسب وسائل إعلام مصريّة

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته “سناء م ن” وشهرتها “سمر”، 22 سنة، ربة منزل، و”السيد ص ال م”، وشهرته “الفرهوض”، 27 سنة، سائق، حيث كانا تجمعهما علاقة عاطفية قبل الزواج من المجنى عليه، كونها كانت تقيم بذات القرية محل إقامة الثانى قبل زواجها، وعاودت الاتصال به حتى وصل الأمر إلى التقابل معها بمنزل الزوجية لممارسة الرذيلة مستغلا عدم وجود زوجها المستمر، وفي سبيل استمرار العلاقة اتفقا فيما بينهما على التخلص من المجني عليه.

وعقب ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفت الزوجة بأن زوجها كان متوجها لشراء كمية من الخردة، وقد أعد مبلغ 20 ألف جنيه فقامت بوضع قرص منوم داخل كوب من العصير أفقده الوعى، ثم قامت باستدعاء عشيقها وقام بخنقه بإيشارب حريمي مرتديا بيده قفازا لإخفاء بصماته حتى فارق الحياة، ثم استولى على المبلغ المالي وتسلل من المنزل فجرا حاملا جثة المجني عليه ووضعها داخل سيارته وتوجه بها إلى مكان العثور عليه ملقيا بها بالمجرى المائي.

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