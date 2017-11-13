الجيش اليمني يتوعد بإستهداف كافة مصادر تمويل العدوان الإنتاجية والإقتصادية

يمنات – صنعاء

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن شرف غالب لقمان، أن إستهداف التحالف السعودي للأحياء المدنية المكتظة بالسكان، عمل جبان وسيتم الرد عليه بصورة تشفى غليل كل يمني.

وقال العميد لقمان في تصريح لوكالة “سبأ”، إن التحالف السعودي العاجز عن المواجهة في ميادين القتال يتوهم أن إستهداف الأطفال والنساء قد ينال من عزيمة وصمود الشعب اليمني “.

وأضاف “إن جرائم العدوان الممنهجة وتصعيده الخطير في نشر الخوف وتجويع الشعب بإغلاق المنافذ وضع الجيش واللجان الشعبية أمام خيارات جديدة لإستهداف كافة مصادر تمويل العدوان الإنتاجية والإقتصادية “.

ولفت إلى أن القوة الصاروخية والبحرية والدفاع الساحلي وبما تمتلكانه من أسلحة الردع الإستراتيجية جاهزة للقيام بالرد الشافي على تصعيد العدوان السعودي الأمريكي في الوقت المناسب.

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