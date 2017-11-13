اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل استنادا لطلب من السعودية

يمنات

أفادت وكالة فرانس برس، بأن اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول العربية سيعقد الأحد المقبل بطلب من السعودية لبحث التدخلات الإيرانية في المنطقة.

ووفقا لمذكرة وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء، فقد تقرر “عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية الأحد” المقبل بعد موافقة البحرين والإمارات على الطلب السعودي وبعد التشاور مع جيبوتي التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف السعودي وجه في الـ6 من نوفمبر الشهر الجاري، أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء استهداف السعودية بالصواريخ البالستية من الأراضي اليمنية، معتبرا ذلك “عدوانا عسكريا مباشرا”، كما أعلن التحالف إغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.

وتأتي اتهامات التحالف السعودي إثر صاروخ باليستي بعيد المدى اطلقه الجيش واللجان الشعبية سقط في مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض.

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