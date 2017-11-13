حظك مع الابراج الاثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الاثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني2017.
برج الحمل
مهنياً: تحاصر في بداية الشهر مشكلة قانونية، وتدرس بعض الظروف والاوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض
عاطفياً: العصبية لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات
صحياً: تبدو قلقاً بعض الشيء جراء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك
برج الثور
مهنياً: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك
عاطفياً: لا تكن هجومياً مع الشريك في طريقة تعاطيك معه، فقد يكشر عن أنيابه ويفجر غضبه في وجهك
صحياً: لا تكن عرضة لأعباء تثقل كاهلك وتبقيك في وضع صحي دقيق يتطلب علاجاً ناجحاً
برج الجوزاء
مهنياً: تشتت أفكارك يجعلك في حال من الضياع، فكن أكثر تركيزاً حتى لا تقع في الخطأ نفسه مرتين
عاطفياً: أجواء رومانسية تحيط بعلاقتك بالشريك، وتمضيان أجمل الأوقات وتستعيدان الذكريات السعيدة
صحياً: وازن بين العمل المتعب والراحة التي تستحقها، لئلا ينعكس الأمر سلباً على صحتك
برج السرطان
مهنياً: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها
عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده
صحياً: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء
برج الأسد
مهنياً: قد يترتّب عليك دفع مبلغ من المال، او تضطر إلى شراء أمنك وسلامتك بنفقات لم تكن محسوبة
عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه
صحياً: لا تتردّد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك
برج العذراء
مهنياً: تبدو نشيطاً ومفعماً حيوية وتفاؤلاً وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخم
عاطفياً: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته العلاقة أخيراً
صحياً: استمر في اتباع الحمية التي وصفها لك اختصاصي التغذية حتى لو كانت قاسية لكن نتائجها إيجابية
برج الميزان
مهنياً: الرتابة في العمل من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة
عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود
صحياً: لا تحاول التهرّب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك
برج العقرب
مهنياً: عليك بضرورة الابتعاد عن الروتين والمشكلات اليومية، من المناسب أن تلتقي الأصدقاء وترتاح إلى مجموعة صغيرة تُشعرك بالأمان
عاطفياً: حبّ جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك عوائق يجب تخطيها للوصول إلى ما تسعى إليه
صحياً: تعرف كيف تتعامل مع أمور الحياة المعقدة، لكن لا مانع من ممارسة الرياضة بين حين وآخر حتى وإن كنت ترى أنها ليست ضرورية
برج القوس
مهنياً: يشهد هذا اليوم تواصلاً ممتازاً وتمريراً لرسالتك المهنية والمطلبية بصورة إيجابية
عاطفياً: لا تقدّم على قرارات عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مجبراً على بذل المزيد
صحياً: لا تتباه أنك تتمتع بصحة جيدة، المهم أن تحافظ عليها على المدى الطويل
برج الجدي
مهنياً: التصرّفات غير المسؤولة ليست في مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام الجديّ
عاطفياً: التحرر من الارتباط يلزمك تقديم تنازلات للشريك، وخصوصاً أن الأمر قد تكون له تبعات سلبية ليست في مصلحتك
صحياً: من المفيد أن تثابر على التمارين الصباحية، واستعد لموسم التزلج هذا الشتاء
برج الدلو
مهنياً: تنجذب إلى زميل ناضج تعدّه مرجعاً لك، وتثير علاقتك به بعض الحساسيات وتضطر إلى الحسم
عاطفياً: ينتقل فينوس إلى برج الجدي، ويخفف من الوهج ويجعلك تضاعف الجهود للحصول على استحسان من تحب
صحياً: لا تتهاون في الاهتمام بصحتك، حتى في أبسط الأمور، ولا سيما أنك حساس جداً
برج الحوت
مهنياً: حاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك بين الآخرين
عاطفياً: تتعزز علاقاتك الشخصية وتفتح صفحة جديدة في حياتك العاطفية، ويغمرك هذا اليوم بالأشواق والحب والرومانسية
صحياً: تتحسّن الصحة والمعنويات وتطرح أفكاراً جديدة أكثر واقعية وتقبّلاً من الآخرين
المصدر: عرب حظ
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