حظك مع الابراج الاثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الاثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني2017.

برج الحمل

مهنياً: تحاصر في بداية الشهر مشكلة قانونية، وتدرس بعض الظروف والاوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض

عاطفياً: العصبية لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات

صحياً: تبدو قلقاً بعض الشيء جراء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك

برج الثور

مهنياً: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك

عاطفياً: لا تكن هجومياً مع الشريك في طريقة تعاطيك معه، فقد يكشر عن أنيابه ويفجر غضبه في وجهك

صحياً: لا تكن عرضة لأعباء تثقل كاهلك وتبقيك في وضع صحي دقيق يتطلب علاجاً ناجحاً

برج الجوزاء

مهنياً: تشتت أفكارك يجعلك في حال من الضياع، فكن أكثر تركيزاً حتى لا تقع في الخطأ نفسه مرتين

عاطفياً: أجواء رومانسية تحيط بعلاقتك بالشريك، وتمضيان أجمل الأوقات وتستعيدان الذكريات السعيدة

صحياً: وازن بين العمل المتعب والراحة التي تستحقها، لئلا ينعكس الأمر سلباً على صحتك

برج السرطان

مهنياً: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها

عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده

صحياً: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء

برج الأسد

مهنياً: قد يترتّب عليك دفع مبلغ من المال، او تضطر إلى شراء أمنك وسلامتك بنفقات لم تكن محسوبة

عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه

صحياً: لا تتردّد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك

برج العذراء

مهنياً: تبدو نشيطاً ومفعماً حيوية وتفاؤلاً وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخم

عاطفياً: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته العلاقة أخيراً

صحياً: استمر في اتباع الحمية التي وصفها لك اختصاصي التغذية حتى لو كانت قاسية لكن نتائجها إيجابية

برج الميزان

مهنياً: الرتابة في العمل من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة

عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود

صحياً: لا تحاول التهرّب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك

برج العقرب

مهنياً: عليك بضرورة الابتعاد عن الروتين والمشكلات اليومية، من المناسب أن تلتقي الأصدقاء وترتاح إلى مجموعة صغيرة تُشعرك بالأمان

عاطفياً: حبّ جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك عوائق يجب تخطيها للوصول إلى ما تسعى إليه

صحياً: تعرف كيف تتعامل مع أمور الحياة المعقدة، لكن لا مانع من ممارسة الرياضة بين حين وآخر حتى وإن كنت ترى أنها ليست ضرورية

برج القوس

مهنياً: يشهد هذا اليوم تواصلاً ممتازاً وتمريراً لرسالتك المهنية والمطلبية بصورة إيجابية

عاطفياً: لا تقدّم على قرارات عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مجبراً على بذل المزيد

صحياً: لا تتباه أنك تتمتع بصحة جيدة، المهم أن تحافظ عليها على المدى الطويل

برج الجدي

مهنياً: التصرّفات غير المسؤولة ليست في مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام الجديّ

عاطفياً: التحرر من الارتباط يلزمك تقديم تنازلات للشريك، وخصوصاً أن الأمر قد تكون له تبعات سلبية ليست في مصلحتك

صحياً: من المفيد أن تثابر على التمارين الصباحية، واستعد لموسم التزلج هذا الشتاء

برج الدلو

مهنياً: تنجذب إلى زميل ناضج تعدّه مرجعاً لك، وتثير علاقتك به بعض الحساسيات وتضطر إلى الحسم

عاطفياً: ينتقل فينوس إلى برج الجدي، ويخفف من الوهج ويجعلك تضاعف الجهود للحصول على استحسان من تحب

صحياً: لا تتهاون في الاهتمام بصحتك، حتى في أبسط الأمور، ولا سيما أنك حساس جداً

برج الحوت

مهنياً: حاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك بين الآخرين

عاطفياً: تتعزز علاقاتك الشخصية وتفتح صفحة جديدة في حياتك العاطفية، ويغمرك هذا اليوم بالأشواق والحب والرومانسية

صحياً: تتحسّن الصحة والمعنويات وتطرح أفكاراً جديدة أكثر واقعية وتقبّلاً من الآخرين

المصدر: عرب حظ

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