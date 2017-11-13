الحريري يتحدث عن ما يجري وسبب استقالته من منصبة ويكشف عن موعد عودته الى لبنان

يمنات – وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إن ما يجري إقليميا خطر على لبنان واستقالته من أجل مصلحته، مؤكدا أن سيدرس الإجراءات الأمنية للعودة إلى بيروت، وأضاف لست ضد “حزب الله” كحزب سياسي لكن عليه ألا يتسبب بخراب لبنان.

وأعلن الحريري الاحد من منزله في الرياض انه كتب بيان استقالته بيده مؤكدا انه “حر” في تنقلاته في المملكة، في نفي للمعلومات التي تشكك بحرية تحركه في السعودية.

وقال الحريري في مقابلة مع تلفزيون المستقبل التابع لتياره السياسي، “أنا حر هنا واذا رغبت بالسفر غدا ساسافر” مضيفا “انا كتبت بيان الاستقالة بيدي وأردت احداث صدمة ايجابية”.

وأضاف أن ما يجري إقليميا خطر على لبنان، لافتا إلى أن مهمته الأساسية أن يحافظ على لبنان.

واضاف الحريري “سأقوم بكل الخطوات الدستورية في ما يخص استقالتي، وبعدها ندخل في مفاوضات مع كل الافرقاء السياسيين” مضيفا ان التراجع عن استقالته يبقى مرتبطا “باحترام النأي بالنفس والابتعاد عن التدخلات التي تحدث في المنطقة” في اشارة الى تدخل حزب الله في نزاعات عدة في المنطقة.

وأكد سعد الحريري خلال المقابلة أن الملك سلمان يعتبرني مثل ابنه، وأعلن الحريري ان علاقته بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان “ممتازة”، في رد على تم تناوله من معلومات حول قيام السلطات السعودية بالحد من حرية تحركه في المملكة.

وقال الحريري في المقابلة ان العلاقة مع ولي العهد السعودي “ممتازة ومميزة” واللقاءات معه “كانت أكثر من ودية” مضيفا “انا اعتبره اخا لي، وهو يعتبرني اخا له” داعيا الجميع الى “عدم محاولة التدخل” بهذه العلاقة.

وأوضح أن السعودية أكثر دولة ساعدت لبنان خلال حرب 2006، مشددا على ضرورة أن تكف ايران عن التدخل بشؤون الدول العربية.

‏وجدد الحريري رفضه أن تأخذ إيران لبنان إلى محور ضد الدول العربية، مؤكدا أنه خسر شعبيا أمام الناس عندما قام بالتسوية لكن الآخرين لم يلتزموا.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل أنه سيعود إلى لبنان خلال أيام.

وقال إن استهداف الرياض بصاروخ ليست مسألة عادية.

وبشان مسألة اعتقال الأمراء والوزراء بتهمة الفساد في السعودية قال الحريري انها شأن داخلي ونتمنى أن نحارب الفساد في لبنان أيضا.

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