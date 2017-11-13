الإفراج عن صحفيين سويسريين احتجزا يومين في الامارات

يمنات – متابعات

قالت قناة “أر تي أس” السويسرية الرسمية، إن صحفيين يعملان لديها أوقفا في إمارة أبوظبي فيما كانا في مهمة لتغطية افتتاح متحف “اللوفر” في عاصمة الإمارات.

وأفادت القناة السويسرية، بأن “الصحفي سيرج إندرلين والمصور جون بيورغفنسون أوقفا الخميس في الإمارات العربية المتحدة عندما كانا يلتقطان صورا في سوق في الهواء الطلق”.

وبحسب القناة، فإن “السلطات أرادت معرفة سبب التقاط الصحفيين صورا للسوق وبدت مستاءة من تصويرهما لعمال باكستانيين”.

وأكدت القناة، أن “احتجاز صحفييها، اللذين كانا في مهمة تغطية افتتاح متحف “اللوفر أبوطبي الجديد”، دام لأكثر من 50 ساعة من دون السماح لهما بالتواصل مع الخارج”.

وأشارت القناة، إلى أن “الصحفيين أخضعا لاستجوابات كانت تصل أحيانا لتسع ساعات متتالية، وكانت أعينهما معصوبة عندما كانا ينقلان من مكان إلى آخر”، مضيفة أن “آلة تصويرهما وحاسوبيهما وأقراص التخزين الخاصة بهما وبالإضافة إلى معدات أخرى كانت بحوزتهما صودرت”.

وذكرت القناة، أن “السلطات سألت الصحفيين ما إذا كانا يعملان لصالح دولة أخرى أو منظمة غير حكومية”. مشيرة في ذات الوقت، أنه “تم إطلاق سراح الرجلين ليلة الأحد وسمح لهما بالعودة إلى زيورخ، تاركين معداتهما وأغلب أغراضهما”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا