عقب اعلان باستئناف الرحلات الجوية بعدن وسيئون .. الخطوط الجوية اليمنية تعتذر بسبب عدم حصولها على تصاريح الرحلات

يمنات – صنعاء

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية أنها لا تملك التصاريح الأمنية المطلوبة لاستئناف الرحلات التجارية، وذلك بعد تصريح وزير النقل بالسماح برحلات لتخفيف الحصار المفروض على البلاد.

وقال شركة الطيران الوطنية قالت في بيان لها: “نعلن مع الأسف الشديد عدم حصولنا على التصاريح للرحلات اليوم الأحد”.

واضاف “نود اطلاع الجمهور باننا قمنا بكافة الترتيبات حيث تم ارسال الجدول الى خلية الاجلاء وكذلك تكليف فريق من الموظفين المعنيين للتواصل مع الركاب بعد التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقه والذين فعلا استمروا بوعودهم بالموافقه على التشغيل الامر الذي جعلنا نقوم بترتيب حجوزات المسافرين”.

وصرح وزير النقل في حكومة هادي مراد الحالمي في وقت سابق : ان “رحلات الخطوط اليمنية إلى مدينتي عدن وسيئون الخاضعتين لسيطرة حكومة هادي ستستأنف الأحد”.

وقال التحالف السعودي، الأسبوع الماضي: إنه “أغلق كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية في اليمن، وذلك بعد أن الاطلاق صاروخ باليستي على الرياض”.

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