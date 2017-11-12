حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 13 نوفمبر/تشرين ثان2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية

– المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية : اجواء صحوة وباردة مع تكون الضباب او الشابورة المائية اثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية ، وصحوة الى غائمة جزئيا اثناء النهار مع احتمال تشكل سحب ممطرة خفيفة على المرتفعات الشمالية الغربية تنشط سرعة الرياح احيانا.

المناطق الساحلية :

– اجواء صحوة الى غائمة جزئيا .

– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي والشرقي وسرعتها من 8 الى 20 عقدة، بينما تكون جنوبية شرقية على الساحل الغربي وباب المندب معتدلة وسرعتها من 10 الى 30 عقدة.

المناطق الصحراوية :

– اجواء صحوة وتميل الى البرودة اثناء الصباح الباكر مع تكون سحب منخفضة تتلاشى اثناء الليل والصباح الباكر.

ارخبيل سقطرى :

– اجواء غائمة جزئيا.

– الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة من 10 الى 22 عقدة.

المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي

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