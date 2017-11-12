حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 13 نوفمبر/تشرين ثان2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية
– المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية : اجواء صحوة وباردة مع تكون الضباب او الشابورة المائية اثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية ، وصحوة الى غائمة جزئيا اثناء النهار مع احتمال تشكل سحب ممطرة خفيفة على المرتفعات الشمالية الغربية تنشط سرعة الرياح احيانا.
المناطق الساحلية :
– اجواء صحوة الى غائمة جزئيا .
– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي والشرقي وسرعتها من 8 الى 20 عقدة، بينما تكون جنوبية شرقية على الساحل الغربي وباب المندب معتدلة وسرعتها من 10 الى 30 عقدة.
المناطق الصحراوية :
– اجواء صحوة وتميل الى البرودة اثناء الصباح الباكر مع تكون سحب منخفضة تتلاشى اثناء الليل والصباح الباكر.
ارخبيل سقطرى :
– اجواء غائمة جزئيا.
– الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة من 10 الى 22 عقدة.
المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي
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