الرئيسة / أخبار عاجلة / عدن .. مقتل مواطن واصابة اخر إثر اشتباكات بين قوة من شرطة التواهي وقوة أمنية تقوم بحماية مبنى الإذاعة والتلفزيون وسط مدينة التواهي.

عدن .. مقتل مواطن واصابة اخر إثر اشتباكات بين قوة من شرطة التواهي وقوة أمنية تقوم بحماية مبنى الإذاعة والتلفزيون وسط مدينة التواهي.

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