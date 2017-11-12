أميرة سعودية تعلن تضامنها مع متعب وتركي بن عبد الله

يمنات

أعلنت أميرة سعودية عن تضامنها وتعاطفها مع الأميرين؛ متعب، وتركي بن عبد الله بن عبد العزيز.

الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود، نشرت رسالة قديمة خطّها متعب بن عبد الله بيده، ووجهها لها في العام 2006.

وقال الأمير متعب إنه يشعر بالأخوة الصادقة تجاه الأميرة نوف (ابنة عمّته)، داعيا الله أن يديمهما تحت ظل والدتها “صيتة”، التي توفيت لاحقا في العام 2011.

وعلقت الأميرة نوف على الرسالة التي نشرتها: “من قبل 11 سنة أخذ القلم، وخطّ كلماته على هذا الدفتر عند زيارته لوالدتي (عمته) رحمها الله”.

وتابعت: “حفظك الله يالشهم الكريم. ويا أخي الغالي”، علما أن الأمير متعب، وزير الحرس الوطني السابق، معتقل منذ أيام؛ على خلفية اتهامه بقضايا فساد.

كما نشرت الأميرة نوف صورة لابن خالها الآخر، الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير الرياض السابق، والمعتقل أيضا على قضايا متعلقة بالفساد.

وعلقت على الصورة: “أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه”.

وقالت الأميرة نوف إنها نشأت وترعرعت رفقة أبناء خالها عبد الله، وخالتها نوف، معتبرة أبناء الملك عبد الله بأنهم “أخوة” لها.

يذكر أن علاقة متينة للغاية كانت تجمع الملك عبد الله بشقيقته “صيتة”، التي كانت تحظى بدورها بشعبية كبيرة بين المواطنين السعوديين.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا