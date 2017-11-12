بالصور.. بطلة “ديسباسيتو” تروج للسياحة في مصر

يمنات – متابعات

تزور نجمة بورتريكو زوليكا ريفيرا التي ظهرت في الأغنية الشهيرة “ديسباسيتو” مصر حالياً، وهي الزيارة التي استغلتها في التصوير بأبرز المعالم السياحية التي زارتها.