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بالصور.. بطلة “ديسباسيتو” تروج للسياحة في مصر

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يمنات – متابعات

تزور نجمة بورتريكو زوليكا ريفيرا التي ظهرت في الأغنية الشهيرة “ديسباسيتو” مصر حالياً، وهي الزيارة التي استغلتها في التصوير بأبرز المعالم السياحية التي زارتها.

وشملت تلك الأماكن الأهرامات وأبوالهول ومعبد أبوسمبل ومعبد حتشبسوت ومسجد محمد علي بالقاهرة، كما ركبت حنطوراً في منطقة الأهرامات.

وخضعت في أغلب تلك الأماكن لجلسات تصوير بهدف الترويج للسياحة المصرية.

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