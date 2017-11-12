قيادة المجلس الإنتقالي تعود إلى عدن

يمنات

عادت قيادة هيئة رئاسة «المجلس الانتقالي» الجنوبي، برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي، السبت 12 فبراير/تشرين الثاني 2017، إلى عدن.

و أكدت قيادة المجلس التي استقرت بمدينة التواهي، على أن «المجلس سيلتئم بكافة أعضائه خلال عقد اجتماعات متواصلة في الأيام المقبلة، لإرسال رسالة قوية إلى العالم تؤكد بأن الجنوبيين يداً واحدة وجسداً واحداً».

و أوضحت أن «شعب الجنوب سيواصل مسيرته الثورية المطالبة بالإستقلال، وإقامة الدولة الجنوبية على كامل تراب الجنوب بحدود عام 1990».

وكان مقرراً لقيادة المجلس أن تزور جزيرة سقطرى، غير أن الزيارة تأجلت إلى وقت لاحق دون إبداء الأسباب.

وشملت جولة المجلس محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، واستمرت 18 يوماً.

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