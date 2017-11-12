وزير سعودي يعلق حول موضوع الحريري: قتلتم أباه وتحاولون قتله جسديا

يمنات – صنعاء

صرح وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن بلاده ستكشف قربيا الشخص الذي باع اللبنانيين، ويحرض على السعودية الآن.

وقال السبهان،عبر حسابه على موقع “تويتر” إن “المزايدات في موضوع الحريري مضحكة جدا، كل هذا الحب والعشق قتلتم أباه وقتلتم أمل اللبنانيين في حياة سلمية ومعتدلة وتحاولون قتلة سياسيا وجسديا”.

وأضاف السبهان “الغريب حقيقة هو من يغرد معهم وسنكشف قريبا الشخص الذي باع اللبنانيين ويحرض علينا الآن”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد غادر إلى الرياض، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ليعلن بعد يوم استقالته، لتحوم شكوك حول احتمال أن تكون صدرت بالإكراه. وما زال الحريري متواجداً في السعودية وسط معلومات متضاربة بشأن احتمال أن يكون محتجزا هناك.

وفي وقت سابق من يوم، السبت، دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، السعودية إلى توضيح الأسباب التي تحول دون عودة الحريري إلى وطنه، مؤكداً أن لبنان “لا يقبل بأن يكون رئيس وزرائه في وضع يتناقض مع الاتفاقات الدولية”.