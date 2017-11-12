التحالف السعودي يرتكب مجزرة بحق الصيادين قبالة سواحل الحديدة

يمنات – صنعاء
ارتكب طيران التحالف السعودي، ليلة الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مجزرة جديدة بحق صيادين يمنيين في جزيرة البضيع قبالة سواحل الحديدة، غرب البلاد.
و قالت المصادر ، ان الهجوم اسفر عن مقتل 11 صيادا واصيب اربعة آخرين، حيث تمكن صيادين اخرين من منطقة الخوبه بإنتشال 10 جثث وبعضها بين بقايا القوارب تناثرت قرب شاطئ الجزيرة.
و اضافت المصادر، ان الصيادين اخرجوا ضحاياهم في كرابيس “اكياس جيبيه تصنع من سعف الدوم “.
وأكدت المصادر، أن هناك مفقودين آخرين وبقايا جثث لم يتم التعرف عليها.
اسماء القتلى
1- عيسى ابراهيم علي كشيع.
2- محمد ابراهيم علي كشيع .
3-محمدين عباس بلم.
4- عيسى عباس بلم.
5- علي بتيش هزاع.
6- درويش محمد صرمه.
7- قاسم عباس علاني.
8- ربيع شوعي محمد جابر.
9- علي محمد عبدالله قطمول
– جثة ممزقة الأوصال وجانب من الوجه يتم الآن عرضها على صيادين وصلوا من الحديدة لتحديد هويته.
10- عبدالله محمد قبيصي.
11- يحي أحمد زين.
اسماء المصابين
1- علي ابراهيم علي كشيح.
2- سالم ابراهيم علي كشيح.
3- عبدالله ابراهيم محمد عيسى.
4- علي محمد علي قبيصي.
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