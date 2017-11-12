التحالف السعودي يرتكب مجزرة بحق الصيادين قبالة سواحل الحديدة

يمنات – صنعاء

ارتكب طيران التحالف السعودي، ليلة الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مجزرة جديدة بحق صيادين يمنيين في جزيرة البضيع قبالة سواحل الحديدة، غرب البلاد.

و قالت المصادر ، ان الهجوم اسفر عن مقتل 11 صيادا واصيب اربعة آخرين، حيث تمكن صيادين اخرين من منطقة الخوبه بإنتشال 10 جثث وبعضها بين بقايا القوارب تناثرت قرب شاطئ الجزيرة.

و اضافت المصادر، ان الصيادين اخرجوا ضحاياهم في كرابيس “اكياس جيبيه تصنع من سعف الدوم “.

وأكدت المصادر، أن هناك مفقودين آخرين وبقايا جثث لم يتم التعرف عليها.

اسماء القتلى

1- عيسى ابراهيم علي كشيع.

2- محمد ابراهيم علي كشيع .

3-محمدين عباس بلم.

4- عيسى عباس بلم.

5- علي بتيش هزاع.

6- درويش محمد صرمه.

7- قاسم عباس علاني.

8- ربيع شوعي محمد جابر.

9- علي محمد عبدالله قطمول

– جثة ممزقة الأوصال وجانب من الوجه يتم الآن عرضها على صيادين وصلوا من الحديدة لتحديد هويته.

10- عبدالله محمد قبيصي.

11- يحي أحمد زين.

اسماء المصابين

1- علي ابراهيم علي كشيح.

2- سالم ابراهيم علي كشيح.

3- عبدالله ابراهيم محمد عيسى.

4- علي محمد علي قبيصي.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا