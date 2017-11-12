حظك مع الابراج الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني2017.
برج الحمل
مهنياً: النجاح الكبير يكون حليفك ويغيّر سير الأمور نحو الأفضل بعد إخفاقات غير متوقعة
عاطفياً: العلاقة بالشريك يتحكم فيها المزاج المتقلب، وهذا ما يلجئك إلى قرارات عشوائية في هذا الاتجاه
صحياً: تنتصر على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل الكبير، وتعيش أجمل يوم في حياتك
برج الثور
مهنياً: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه
عاطفياً: تصرفات الشريك اليوم قد تبدو مريبة نوعاً ما، فحاول أن تستوضحه ما يثير دهشتك من تصرفاته
صحياً: تقاوم العوامل النفسية الضاغطة التي تواجهك بالخروج مع الأصدقاء وتمضية أجمل الأوقات
برج الجوزاء
مهنياً: تصبو الى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم الأبواب والأحلام عبر بعض الزملاء المخلصين لك
عاطفياً: خطوات إيجابية تدفعك إلى التقرّب أكثر من الشريك، وتبحث معه الخطوات المستقبلية الحاسمة
صحياً: تزيدك النجاحات التي تحققها مهنياً وعاطفياً ثقة بالنفس تريحك جداً
برج السرطان
11- مهنياً: استفد من هذا اليوم الجديد، إذ يحمل إليك فرصة لإيجاد عمل إذا كنت خالياً أو لتوقيع عقد جديد
عاطفياً: نبش الدفاتر القديمة يعيد فتح ملفات قديمة كنت قد طويت صفحتها إلى الأبد، حاول أن تبقى بعيداً عنها فهي لن تنفعك بشيء
صحياً: بدأت تحصد ثمار الحمية التي اتبعتها وطبقتها بحذافيرها لتتخلص من السمنة المفرطة
برج الأسد
مهنياً: يبدو هذا اليوم دقيقاً جداً، ما قد يعني حركة عامة وصراعات، وعملية تقشّف قد تلجأ اليها
عاطفياً: يلتقي جوبيتير بفينوس في برج العقرب، ما قد يشير إلى حدث ومناسبة اجتماعية سعيدة أو إلى انفراج في قضية عائلية تتبلور في الأيام المقبلة
صحياً: لا تقحم نفسك في أعمال الآخرين التي قد تسبب لك الإرهاق والقلق
برج العذراء
مهنياً: يجبرك هذا اليوم على أن تتحرك من منطلق ايجابي بنّاء، وحان الوقت لتحقيق رغبتك ولتعزيز الروابط والقواسم المشتركة
عاطفياً: تثبت لك الأيام أنّ الشريك أكثر وفاءً مما كنت تتصور، وذلك يرفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما
صحياً: لا تهمل صحتك على حساب أمور سطحية، وانتبه لها جيداً فهي الأهم في كل حياتك
برج الميزان
مهنياً: يسهل عليك هذا اليوم الأمور، ويفتح صفحة جديدة من العمل والمفاوضات الناجحة
عاطفياً: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك
صحياً: قد تشعر بألم خفيف بعض المفاصل، يكون السبب البرد وبعض الرطوبة
برج العقرب
مهنياً: لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية
عاطفياً: تعجبك رومانسية الشريك، لكنّ الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات بالكامل
صحياً: إذا مارست الرياضة تصبح أكثر مرونة وصبراً، عليك أن تحاول ممارسة أنشطة رياضية جديدة لزيادة لياقتك البدنية
برج القوس
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن آمال مشرقة على الصعيد المهني، وتصحح بعض المسار الذي يشير إلى مصالحة مع أحد الزملاء
عاطفياً: قدرتك على الإقناع تذهل الشريك، فيصبح متشوقاً لسماع اقتراحاتك بشأن كل ما يفيد العلاقة بينكما
صحياً: تجنّب الخوض في نقاشات عقيمة قد تتسبب في ارتفاع ضغطك، وابق أعصابك هادئة
برج الجدي
مهنياً: يوم مناسب لإطلاق المشاريع والقيام بمفاوضات والمشاركة في بعض المؤتمرات، لا تبعثر طاقاتك ولا تدُر في متاهات كثيرة
عاطفياً: تجد نفسك مندفعاً للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك أنه غير جاهز مقتنع تماماً بعد
صحياً: اتخذ قراراً نهائياً بشأن الإقلاع عن التدخين، فإرادتك أمام امتحان صعب
برج الدلو
مهنياً: الحظوظ تحالفك والوقت يستعجلك حتى لا تضيّعه سدى، وتعدك بحصاد مثمر جداً وتغمرك بالتفاؤل والإقدام والاندفاع
عاطفياً: ينزعج الشريك من انشغالك عنه لأسباب مهنية أو لأسفار طارئة تفرض عليك الابتعاد عنه باستمرار
صحياً: سارع إلى زيارة أخصائي التغذية أو عيادة الطبيب المعالج ليضعا حداً لشهيتك المفرطة
برج الحوت
مهنياً: يبدو هذا اليوم مناسباً ويعد محطة تنتقل بعدها إلى فترة إيجابية، وتتوضح أمور كثيرة
عاطفياً: لا تستسلم لرغبات الشريك، وخصوصاً أن تلبية طلباته تفتح عليك أبواباً لن تتمكن من إقفالها بسهولة
صحياً: حين تتعرّض لضغوط كبيرة في العمل، حاول أن تنال قسطاً من الراحة لتستعيد نشاطك وتنطلق مجدداً بفاعلية أكبر
المصدر: عرب حظ
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