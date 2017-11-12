حظك مع الابراج الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني2017.

برج الحمل

مهنياً: النجاح الكبير يكون حليفك ويغيّر سير الأمور نحو الأفضل بعد إخفاقات غير متوقعة

عاطفياً: العلاقة بالشريك يتحكم فيها المزاج المتقلب، وهذا ما يلجئك إلى قرارات عشوائية في هذا الاتجاه

صحياً: تنتصر على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل الكبير، وتعيش أجمل يوم في حياتك

برج الثور

مهنياً: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه

عاطفياً: تصرفات الشريك اليوم قد تبدو مريبة نوعاً ما، فحاول أن تستوضحه ما يثير دهشتك من تصرفاته

صحياً: تقاوم العوامل النفسية الضاغطة التي تواجهك بالخروج مع الأصدقاء وتمضية أجمل الأوقات

برج الجوزاء

مهنياً: تصبو الى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم الأبواب والأحلام عبر بعض الزملاء المخلصين لك

عاطفياً: خطوات إيجابية تدفعك إلى التقرّب أكثر من الشريك، وتبحث معه الخطوات المستقبلية الحاسمة

صحياً: تزيدك النجاحات التي تحققها مهنياً وعاطفياً ثقة بالنفس تريحك جداً

برج السرطان

11- مهنياً: استفد من هذا اليوم الجديد، إذ يحمل إليك فرصة لإيجاد عمل إذا كنت خالياً أو لتوقيع عقد جديد

عاطفياً: نبش الدفاتر القديمة يعيد فتح ملفات قديمة كنت قد طويت صفحتها إلى الأبد، حاول أن تبقى بعيداً عنها فهي لن تنفعك بشيء

صحياً: بدأت تحصد ثمار الحمية التي اتبعتها وطبقتها بحذافيرها لتتخلص من السمنة المفرطة

برج الأسد

مهنياً: يبدو هذا اليوم دقيقاً جداً، ما قد يعني حركة عامة وصراعات، وعملية تقشّف قد تلجأ اليها

عاطفياً: يلتقي جوبيتير بفينوس في برج العقرب، ما قد يشير إلى حدث ومناسبة اجتماعية سعيدة أو إلى انفراج في قضية عائلية تتبلور في الأيام المقبلة

صحياً: لا تقحم نفسك في أعمال الآخرين التي قد تسبب لك الإرهاق والقلق

برج العذراء

مهنياً: يجبرك هذا اليوم على أن تتحرك من منطلق ايجابي بنّاء، وحان الوقت لتحقيق رغبتك ولتعزيز الروابط والقواسم المشتركة

عاطفياً: تثبت لك الأيام أنّ الشريك أكثر وفاءً مما كنت تتصور، وذلك يرفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما

صحياً: لا تهمل صحتك على حساب أمور سطحية، وانتبه لها جيداً فهي الأهم في كل حياتك

برج الميزان

مهنياً: يسهل عليك هذا اليوم الأمور، ويفتح صفحة جديدة من العمل والمفاوضات الناجحة

عاطفياً: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك

صحياً: قد تشعر بألم خفيف بعض المفاصل، يكون السبب البرد وبعض الرطوبة

برج العقرب

مهنياً: لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية

عاطفياً: تعجبك رومانسية الشريك، لكنّ الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات بالكامل

صحياً: إذا مارست الرياضة تصبح أكثر مرونة وصبراً، عليك أن تحاول ممارسة أنشطة رياضية جديدة لزيادة لياقتك البدنية

برج القوس

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن آمال مشرقة على الصعيد المهني، وتصحح بعض المسار الذي يشير إلى مصالحة مع أحد الزملاء

عاطفياً: قدرتك على الإقناع تذهل الشريك، فيصبح متشوقاً لسماع اقتراحاتك بشأن كل ما يفيد العلاقة بينكما

صحياً: تجنّب الخوض في نقاشات عقيمة قد تتسبب في ارتفاع ضغطك، وابق أعصابك هادئة

برج الجدي

مهنياً: يوم مناسب لإطلاق المشاريع والقيام بمفاوضات والمشاركة في بعض المؤتمرات، لا تبعثر طاقاتك ولا تدُر في متاهات كثيرة

عاطفياً: تجد نفسك مندفعاً للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك أنه غير جاهز مقتنع تماماً بعد

صحياً: اتخذ قراراً نهائياً بشأن الإقلاع عن التدخين، فإرادتك أمام امتحان صعب

برج الدلو

مهنياً: الحظوظ تحالفك والوقت يستعجلك حتى لا تضيّعه سدى، وتعدك بحصاد مثمر جداً وتغمرك بالتفاؤل والإقدام والاندفاع

عاطفياً: ينزعج الشريك من انشغالك عنه لأسباب مهنية أو لأسفار طارئة تفرض عليك الابتعاد عنه باستمرار

صحياً: سارع إلى زيارة أخصائي التغذية أو عيادة الطبيب المعالج ليضعا حداً لشهيتك المفرطة

برج الحوت

مهنياً: يبدو هذا اليوم مناسباً ويعد محطة تنتقل بعدها إلى فترة إيجابية، وتتوضح أمور كثيرة

عاطفياً: لا تستسلم لرغبات الشريك، وخصوصاً أن تلبية طلباته تفتح عليك أبواباً لن تتمكن من إقفالها بسهولة

صحياً: حين تتعرّض لضغوط كبيرة في العمل، حاول أن تنال قسطاً من الراحة لتستعيد نشاطك وتنطلق مجدداً بفاعلية أكبر

المصدر: عرب حظ

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