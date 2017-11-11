الاتحاد الأوروبي: اغلاق المنافذ اليمنية يقوض افاق التوصل الى تسوية سياسية

يمنات – صنعاء

دعا الاتحاد الاوروبي الى فتح كافة المنافذ اليمنية وامكانية الوصول الكامل وغير المقيد على الفور لتجنب تعرض اليمن لاكبر مجاعة منذ عقود.

و قال الاتحاد الاوروبي، في بيان السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017،ان قيام التحالف السعودي باغلاق منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية الى اليمن يقوض افاق التوصل الى تسوية سياسية في اليمن.

واالاتحاد الاووربي إن اغلاق التحالف السعودي المنافذ اليمنية تسبب في اضطرابات كبيرة في الانجاز العاجل للانشطة المنقذة للحياة. واشار الى ان قرار اغلاق المنافذ اليمنية ادى الى ارتفاع حاد في اسعار السلع الاساسية.

واغلق التحالف السعودي في 6 نوفمبر، منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية إلى اليمن. وقد تسبب هذا القرار في اضطرابات كبيرة في الإنجاز العاجل للأنشطة المنقذة للحياة وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، على نحو ما أكده شركاء الاتحاد الأوروبي على الأرض.

وتعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من ثلثي سكانها إلى المساعدة الإنسانية. ويشاطر الاتحاد الأوروبي المخاوف التي أعرب عنها منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، ويدعو إلى فتح المنافذ اليمنية كافة وإمكانية الوصول الكامل وغير المقيد على الفور، وذلك لتجنب تعرض اليمن لأكبر مجاعة منذ عقود.

إن اغلاق المنافذ اليمنية يخاطر بمزيد من تقويض آفاق التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للصراع الجاري.

وعلى هذا الأساس، كان الاتحاد الأوروبي على اتصال مع السلطات السعودية. وتعد الإجراءات الأولية لاستئناف العمليات في ميناء عدن وفتح معبر الوديعة الحدودي خطوة في الاتجاه الصحيح.

ويحث الاتحاد الأوروبي التحالف على ضمان الاستئناف الفوري لرحلات الأمم المتحدة وأنشطتها في موانئ الحديدة والصليف وفتح الحدود البرية للإغاثة الإنسانية والسلع الأساسية التجارية.

إن إيصال الإمدادات المنقذة للحياة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للسكان اليمنيين ويجب أن تسهله جميع أطراف النزاع.

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