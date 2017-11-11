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الحديدة .. مقتل 9 أشخاص واصابة 7 آخرين جراء غارات لطيران التحالف السعودي على الصيادين في جزيرة البوادي.

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