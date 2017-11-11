حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاحد 12 نوفمبر/تشرين ثان2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية

– ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى ومع ذلك يظل الطقس باردا اثناء ساعات الليل والصباح الباكر، وصحو الى غائم جزئيا اثناء النهار مع احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية على اجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية خلال فترة ما بعد الظهر تتلاشى تدريجيا اثناء الساعات الاولى من الليل.

ارخبيل سقطرى

– اجواء غائمة جزئيا .

– الرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 – 15عقدة.

المناطق الساحلية

– اجواء صحوة الى غائمة جزئيا اجمالا ومغبر نسبيا على مدينة المخا.

– الرياح السطحية شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية، وسرعتها تتراوح بين 6 الى 16 عقدة فيما تكون جنوبية شرقية على الساحل الغربي نشطة على باب المندب ومدينة المخا وتترواح سرعتها بين 10 الى 22 عقدة.

المناطق الصحراوية

– طقس صحو بوجه عام، معتدل الحرارة نهارا وباردا نسبيا اثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي

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