حقيقة صور الوليد بن طلال وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين اثناء اعتقالهم

يمنات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، صورا للأمير السعودي الوليد بن طلال، وهو من داخل محبسه، بعد توقيف السلطات السعودية له الأسبوع الماضي بتهمة الفساد.

وتظهر الصور الوليد بن طلال مبتسما أمام الكاميرا وهو مستلقي، وخلفه عدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين الموقوفين أيضا بتهم الفساد، في مكان يزعم أنه فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، حيث تم توقيفه هناك.

ولكن اتضح أن من في الصور هو ممثل يجسد شخصية الوليد بن طلال، في برنامج تليفزيوني جديد ساخر سيذاع قريبا على قناة “الجديد”، بحسب ما أكده شربل عبر حسابه على “تويتر”.

وأكدت المعلومة كذلك، صحيفة “الديار” اللبنانية، التي أشارت إلى أن الصور مأخوذة عن برنامج كوميدي يذاع على قناة “الجديد” اللبنانية، من إخراج غسان شربل، والمعروف ببرامجه الساخرة.

وتم توقيف الوليد بن طلال، مع عدد من الأمراء السعوديين الأسبوع الماضي، في فندق “ريتز كارلتون” الرياض، في حملة تشنها المملكة العربية السعودية ضد الفساد.