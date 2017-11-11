صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل احتجاز الحريري في الرياض

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري محتجزا في المملكة العربية السعودية تحت الإقامة الجبرية، فيما اعتبرته جزءا من الحملة التي تشنها الرياض للضغط على إيران وحليفها “حزب الله” اللبناني.

الصحيفة الأمريكية نقلت عن مصادر مطلعة في بيروت القول إن “الحريري محتجز قسرا في الرياض”، الأمر الذي يقدم دليلا جديدا هاما على التكتيكات التي يستخدمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتعزيز حكمه من خلال شحن المشاعر المعادية لإيران في الداخل والخارج، وفقا لـ”واشنطن بوست”.

المصادر اللبنانية، التي نقلت عنها الصحيفة، ذكرت أن القصة بدأت يوم الاثنين 30 أكتوبر/ تشرين الأول عندما سافر الحريري إلى السعودية لعقد اجتماع شخصي مع الأمير محمد بن سلمان. وكان ثامر السبهان مستشار ولي العهد الرئيسي للعلاقات مع الدول العربية حاضر اللقاء أيضا. وأكدت المصادر على أن الاجتماع كان جيدا جدا، وتناول الحديث عن استمرار الدعم السعودي للبنان، على الرغم من أن حزب الله سيطر على الحكومة التي يقودها الحريري. وعاد الحريري إلى لبنان في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني واجتمع مع مجلس وزرائه ليطلعهم على المحادثات التي جرت في الرياض. وأوضحت المصادر أن الحريري أخبرهم بأن السعودية يمكن أن تدعم خطة لعقد مؤتمر دولي في باريس حول الاقتصاد اللبناني، واجتماع في روما لدعم الجيش، وكذلك تشكيل مجلس سعودي لبناني مشترك لتشجيع الاستثمار.

وأوضح الحريري لحكومته، بما فيها ممثلين عن “حزب الله”، أن لبنان لن يكون هدفا سعوديا، على الرغم من أنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن محمد بن سلمان سيتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه إيران. وكان الحريري يعتزم العودة إلى الرياض للاجتماع مع الملك سلمان يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكن تم تسريع الجدول الزمني بعد تلقى الحريري نداء عاجلا للقاء محمد بن سلمان يطلب يوم الجمعة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقضاء عطلة نهاية الأسبوع معه. ولكن لم يحدث اجتماع الجمعة، وظل الحريري في تلك الليلة في منزله الفخم في شارع “التخصصي” بالرياض. وتابعت الصحيفة “ما حدث بعد ذلك هو الجزء المخيف من القصة. ففى حوالى الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت في وقت مبكر بشكل غير اعتيادي للمملكة، استدعي الحريري للقاء ولي العهد. وسافر الحريري في سيارتين مع أمنه الشخصي فقط. وذهب بعيدا عن الأنظار لعدة ساعات”. ثم ظهر الحريري، بعد عد ساعات، ليلقي بيان استقالته على التلفزيون، قائلا إنه اتخذ القرار بسبب التهديد الإيراني لحياته، وتصدير طهران الدمار والفوضى للبنان.

وعلقت “واشنطن بوست” بالقول إن “هذه اللهجة العدائية تجاه إيران ليست من سمات الحريري، كما أنه لم يستشر أي من كاتبي خطاباته المعتادين”. كما لفتت إلى أنه قبل بث بيان استقالة الحريري، أذاعت قناة “العربية” السعودية أنه سوف يستقيل. وقال الحريري، في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لا يستطيع الاستمرار في العمل وسيعود إلى بيروت في غضون أيام قليلة. “واشنطن بوست” ذكرت أن الحريري لم يعد إلى منزله في الرياض حتى يوم الاثنين، ويقال إنه بقى ليلتي السبت والأحد في فندق “ريتز كارلتون”، حيث يحتجز الأمراء ورجال الأعمال السعوديون الذين تم توقيفهم ضمن حملة مكافحة الفساد. والتقى الحريري بالملك سلمان يوم الاثنين، ثم سافر إلى أبو ظبي للاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن زايد. ثم التقى الحريري في مقر إقامته، المراقب جيدا من قبل الشرطة العسكرية السعودية، خلال الأيام التالية مع ممثلين دبلوماسيين للولايات المتحدة وروسيا والقوى الأوروبية الكبرى. وتابعت الصحيفة “ماذا يريد السعوديون بعد ذلك؟ تعتقد المصادر اللبنانية أن شقيق الحريري الأكبر بهاء قد يكون مرشح الرياض لرئاسة الحكومة اللبنانية. وتم استدعاء عدد من أقارب الحريري إلى الرياض الأسبوع الماضي، لكنهم رفضوا الذهاب. وقيل إن بهاء كان بالفعل هناك”. وقالت المصادر إن بهاء أرسل مستشاره، صافي كالو، للاجتماع سرا قبل 10 أيام مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية للبنان، لكن جنبلاط غادر الاجتماع، ورفض مناقشة الموضوع.

المصدر: سبوتنيك

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