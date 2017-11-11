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مصادر: الرئيس الفرنسي ماكرون طلب من محمد بن سلمان خلال اجتماعهما بالرياض مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بمنطقة الساحل الإفريقي.

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