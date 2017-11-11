قيادي سلفي يحمل حكومة هادي مسئولية تدهور الاوضاع في الجنوب

يمنات – صنعاء

حمل نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، حكومة هادي مسئولية تدهور الاوضاع جنوب اليمن.

وأكد بن بريك من مقر اقامته في العاصمة الاماراتية “ابوظبي”، الحكومة الشرعية مسئولية تدهور الاوضاع في جنوب اليمن مؤكدا ان صبر الشعب لن يطول .

واضاف قائلا :” نحمل الشرعية كل ما يجري لشعبنا في الجنوب من تجويع وتأزيم للحياة في ظل قبضتهم على مواردنا والمساعدات الدولية وعلى التحالف إنقاذ الشعب من تجويع وفساد متعمد وإلا فصبر الشعب لن يطول ولن نكون إلا مع شعبنا ولو كلفنا حياتنا .

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