اغتيال ضابط في الحزام الأمني برصاص مسلحين في عدن

يمنات – صنعاء

و قالت المصادر، إن مسلحين أطلقوا مساء الجمعة، النار على الضابط محمد عبدالهادي الفحة دعثان، القيادي في معسكر الإنشاءات التابع لقوات الحزام الأمني، أثناء مروره في مديرية الشيخ عثمان، ما أسفر عن مصرعه.

ويعد الحادث هو الثالث من نوعه خلال ساعات، حيث اغتال مسلحون يستقلون سيارة الجندي محمد عبدالإله فدعق، والموظف في مصافي عدن محمد عارف ناجي، في مديرية المنصورة.