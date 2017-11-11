تلفزيون يكشف عن رفض هادي العودة الى عدن بسبب الامارات .. والسعودية تسعى لتغيير بن دغر

يمنات – صنعاء

قالت مصادر لقناة الميادين، إن السعوديون قدموا لعبد ربه منصور هادي، قائمة تضم شخصيات مقترحة بديلة لرئيس حكومته، أحمد بن دغر، وأخرى ترشحها لوزارتي الخارجية والداخلية وحقائب أخرى.

وبحسب المصادر، فإن السعوديون طلبوا من هادي إجراء تغييرات جوهرية في تشكيلة حكومته، بما يمكّنها من العودة والبقاء في عدن.

وكشفت مصادر الميادين، أن السعوديين أكدوا لهادي بأنه بإمكانه العودة في أي وقت إلى عدن، وذلك رداً على تقارير تحدثت عن رفضها عودته، لكنّ هادي رفض العودة إلى عدن وأكد للسعوديين رغبته في البقاء بالرياض “حتى تحرير جميع المحافظات اليمنية”.

و أشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي تحجج أيضاً بسيطرة وتحكّم الإمارات بعدن، ومواقفها الرافضة لعودته إليها، لافتة إلى اتهامه للإماراتيين بدعم تحرّكات مناوئة له ولحكومته هناك.

وكانت مواقع وصحف عدة تحدثت قبل أيام عن منع السعودية لهادي من العودة إلى عدن بطلب من الإمارات، وذلك بسبب نية الأخيرة “استكمال سيطرتها على مدن الجنوب اليمني”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا