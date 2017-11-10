السعودية تعيد فتح منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن

يمنات – صنعاء

فتحت السعودية منفذ الوديعة البري‭‭‭ ‬‬‬الحدودي مع اليمن، بعد حصار فرض على منافذ المملكة مع اليمن في وقت سابق من الأسبوع.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول يمني وشهود عيان، قولهم إن “المنفذ الذي يربط السعودية بشرق اليمن وتديره الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، أعيد فتحه امس الخميس، مما سمح بمرور الغذاء وإمدادات أخرى إلى اليمن”.

وكان التحالف السعودي اتهم، الاثنين الماضي، إيران بالوقوف وراء عملية استهداف السعودية بصاروخ باليستي من قبل الحوثيين، معتبرا ذلك “عدوانا عسكريا مباشرا”، وأعلن على إثر ذلك إغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.

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