الرئيسة / أخبار عاجلة / صحيفة هآرتس الاسرائيلية: السعودية منيت بسلسلة إخفاقات كان آخرها الحرب في اليمن.
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