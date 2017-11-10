بسبب تخاذل بعض مدراء المكاتب ونوابهم.. وزير الصناعه والتجارة في حكومة الانقاذ يطالب بتوقيف المتخاذلين واحالتهم للتحقيق

يمنات – خاص

وجه، وزير الصناعه والتجارة في حكومة الانقاذ، عبده بشر، لجنة المتابعة والرصد والتحري في الوزارة، باتخاذ الاجراءات القانونية وتوقيف اي شخص لم يقم بعمله واحالته للتحقيق سواءا من مدراء مكاتب الصناعه والتجارة او نوابهم.

و طالب عبده بشر، بالنزول الميداني واتخاذ الاجرائات القانونية وتوقيف اي شخص لم يقم بعمله واحالته للتحقيق سواءا من مدراء مكاتب الصناعه والتجارة او نوابهم او المكلفين”.

و اضاف ان القرار جاء عقب التقارير المرفوعه بوجود تخاذل او عدم تحمل المسؤلية للبعض من مدراء مكاتب الصناعه والتجارة او المكلفين او المندوبين من قبل الوزراء ومكاتبها”

كما طالب بتشغيل غرفة عمليات في جميع مكاتب الصناعه والتجارة التي لم تشكل فيها على مستوى المديريات في امانة العاصمة، والتنسيق مع الاجهزة الامنية والجهات الاخرى ذات العلاقة.

و اشار الى انه يجب اتخاذ الاجراءات المذكورة خلال 12 ساعه القادمة.

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