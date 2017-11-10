أحلام ترد على “إم بي سي” بعد قرار إقالتها

يمنات – متابعات

ردت المطربة الإماراتية أحلام، على قرار شبكة MBC السعودية باستبدالها بالمطربة الكويتية نوال، في لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية The Voice.

وغردت أحلام عبر حسابها على “تويتر”: “mbc محبتي لكم لم ولن تتغير كنتم وستظلون بيتي الاول والدعم الكبير ل احلام فشكراً على تقديركم لي دائماً وابداً”.

​ ومع هذا التغيير، تكون نوال الكويتية هي أحدث عضو منضم إلى لجنة The Voice في موسمه الجديد، إلى جانب كل من محمد حماقي، وإليسا، وعاصي الحلاني.

وكان بعض مستخدمي “تويتر” تكهنوا أن الاستغناء عن أحلام في The Voice، جاء بسبب عدم توضيح موقفها من الأزمة الخليجية القطرية، خاصة وأن زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري قطري الجنسية.