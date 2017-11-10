مسئول اممي: فتح ميناء عدن أمام السفن التجارية والإغاثية ليس كافياً

يمنات – صنعاء

اعتبر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ينس لايركي، اليوم الخميس، أن فتح ميناء عدن أمام السفن التجارية والإغاثية ليس كافياً، محذراً من أن ملايين المدنيين يواجهون خطر المجاعة.

وأعرب لايركي عن ترحيبه بفتح ميناء عدن الدولي، بشكل استثنائي، أمام السفن التجارية والإغاثية بأوامر من «التحالف»، مستدركاً بأن «هذه الخطوة غير كافية»، مضيفاً أن «الملايين في اليمن يتمسكون بالحياة عبر المساعدات القائمة من ميناء الحديدة، وينبغي فتح هذا الميناء قبل أن تصل الأزمة الإنسانية هناك إلى أبعاد خطيرة».

وقال إن طائرات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى اليمن، متابعاً أنهم «لا يعرفون متى سيبدأون بشحن المساعدات من جديد».

وكان مجلس الأمن الدولي، قد دعا «التحالف» الذي تقوده السعودية في اليمن، إلى إبقاء الموانئ والمطارات في هذا البلد مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبه المهدد بـ«أضخم مجاعة» شهدها العالم منذ عقود.

وقال رئيس المجلس لهذا الشهر، السفير الإيطالي سيباستيانو كاردي، للصحافيين، إثر اجتماع مغلق عقده المجلس حول اليمن، بطلب من السويد، إن أعضاء المجلس الـ15 عبروا عن «قلقهم جراء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن»، وشددوا على «أهمية إبقاء كل الموانئ والمطارات اليمنية مفتوحة».

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