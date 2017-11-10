لتستمر الحرب فما الذي سنخسره غير اوهامنا !

يمنات

محمد المقالح

على ايش الخوف يا حوثيين اذا قصفوكم بكل اسلحة الارض والفضاء هل على حياتكم ؟ وانتم تحت طلب القتل سلما او حربا من قيادتكم العليا ممثلة بالسيد القائد عبد الملك الى اصغر طفل منكم ممثلة بالطفلة زينب الحوثي او بثينة الريمي.

ام على مصالحكم وملياراتكم وارصدتكم البنكية وجوازات سفركم الى جزر الباهماز ؟ وانتم لا تمتلكون شيئا من هذا سوى حريتكم وقوة عزيمتكم وحبكم لوطنكم .

المسالة كلها هي جامعة اهلية او مدرسة اهلية او شركة نفطية لبعض فسدتكم فلا تجعلوها تهزمكم وتذلكم وهي ليست شيء امام مصالحهم التي لا حدود لحدها وحتى هولاء الفسدة الصغار منكم قد لا يسمح لهم اصلا بتملكها اذا لم يقاتلوا حتى النصر او الشهادة فضلا عن ان يستعيدوا مصادرتها !

قاتلوا حتى النصر او الشهادة والخطاب للحوثيين هو خطاب لكل اليمنيين الاحرار شمالا وجنوبا بعد ان دمر السعودي بلدهم وقتل عشرات الالاف من شبابهم في الجبهات وعشرات الالاف منهم ومن نسائهم واطفالهم في البيوت والطرقات والمدارس والمستشفيات.

قاتلوا السعودية وفي السعودية ولن تخسروا شيئا سوى اوهامكم ومخاوفكم على شراكة لن تاتي وعلى ربع او 1%من سلطة لا وجود لها .

لقد قتلونا ولم يتبق سوى قتلهم فلماذا لا يقاتل من بقي منا حيا وماذا سيخسر او ستخسر اليمن والشعب اذا ما استمرت الحرب هذه المرة في اليمن والسعودية بعد ان كانت كلها في اليمن.

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