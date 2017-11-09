الرئيسة / أخبار عاجلة / السويد تحذر من العواقب الوخيمة على الشعب اليمني في حال استمرار الحصار الذي فرضه التحالف السعودي.
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