الرئيسة / أخبار عاجلة / رئيس اللجنة الثورية محمد الحوثي: الحصار استراتيجية أمريكية لتركيع الشعوب وأكبر جريمة تنفذ اليوم هي الحصار الجوي والبري والبحري على الشعب اليمني.
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