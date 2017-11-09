الرئيسة / أخبار عاجلة / رئيس اللجنة الثورية محمد الحوثي: الحصار استراتيجية أمريكية لتركيع الشعوب وأكبر جريمة تنفذ اليوم هي الحصار الجوي والبري والبحري على الشعب اليمني.

رئيس اللجنة الثورية محمد الحوثي: الحصار استراتيجية أمريكية لتركيع الشعوب وأكبر جريمة تنفذ اليوم هي الحصار الجوي والبري والبحري على الشعب اليمني.

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