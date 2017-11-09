اليونيسف: إغلاق جميع الموانئ والمطارات في اليمن يجعل الوضع الكارثي أكثر سوءا

يمنات

حذّر مدير منظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة «يونيسف» أنتوني ليك، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، من أن «إغلاق جميع الموانئ والمطارات في اليمن مؤخراً يجعل الوضع الكارثي أكثر سوءا».

وقال ليك، في بيان، إن «أكثر من 400 ألف من أطفال اليمن معرضون لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد»، مشدداً على أن «الأطفال ليسوا مسؤولين عن الصراع والمذابح التي يرتكبها الكبار، لكنهم أول الضحايا».

وأضاف: يتعين علينا أن نسأل جميع الأطراف: ما هو نوع اليمن الذي يتوقعه المنتصرون من هذه الحرب عندما يتم تدميره بهذا الشكل؟

وأشار، إلى دعوة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، جميع أطراف النزاع إلى توفير وصول إنساني آمن وسريع وبدون عوائق إلى المحتاجين، من خلال جميع الموانئ والمطارات، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء».

وأضاف، أن طائرات المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة ما تزال تنتظر، لاستمرار إغلاق المطارات في اليمن، ولفت إلى أنهم لا يعرفون متى سيبدؤون بشحن المساعدات من جديد.

و أعلن التحالف السعودي الإثنين الماضي، إغلاق كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية في اليمن، على خلفية إطلاق «أنصار الله» صاروخاً باليستياً صوب مطار العاصمة السعودية الرياض.

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