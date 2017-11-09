مسئول محلي يكشف عن الخسائر البشرية والمادية جراء غارات التحالف على مديرية أفلح بحجة

يمنات – خاص

منصور أبوعلي



اطلع وكيل أول محافظة حجة، هلال الصوفي، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفها طيران التحالف السعودي جراء استهدافه لمنزل المواطن حمدي الديك بمديرية افلح في محافظة حجة، يوم أمس الأربعاء.

و استقبل الصوفي خلال زيارتة للمنطقة، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني، و مدير عام المديرية وأعضاء في المجلس المحلي، وعدد من وسائل الإعلام.

و استمع الصوفي، إلى شهادات عديدة أدلى بها مواطنين من أبناء منطقة هران أوضحت بشاعة وحقارة ووحشية التحالف السعودي في قتل المواطنين الابرياء، إضافة إلى ما الحقته غارات الطيران من خسائر مادية تتمثل في إتلاف كافة محتويات المنزل وعدد من سيارات المواطنين الذين هروا لإنقاذ سكان المنزل.

و شن طيران التحالف السعودي 16 غارة أسفرت عن مقتل 30شخصاً بينهم نساء وأطفال من أسرة المواطن حمدي ديك كما كما قتل شخصين آخرين ممن هرعوا إلى المنزل المستهدف لغرض إنقاذ واسعاف من بداخلة.

من جهتة أكد وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي، ان ما أقدم علية تحالف الشر والعدوان السعودي الأمريكي يوم أمس من استهداف همجي لمنزل المواطن حمدي الديك وقتل كافة أفراد اسرتة مع مجاميع أخرى من المواطنين الذين تشكلو فرق لانقاذ سكان المنزل ما هو إلا تعبير عن إفلاس أخلاقي وقيمي يضاف إلى رصيد الانحطاط الذي يمارسه العدوان منذ لحظته الأولى على اليمن مؤكد أن استهداف العدوان للأسر الآمنة بقتل النساء والأطفال الآمنين في منازلها يوضح الحالة الهستيرية التي يعانيها النظام السعودي وان هذا في حد ذاته يعد مؤشر واضح لبداية نهاية هذاء النظام.

و توجه الصوفي، الى مستشفى الشهيد ثواب القريب من موقع الجريمة والذي عالج ثلاثة من جرحى المجزرة المروعة، لتفقد الجاهزية لديهم وحثهم على تقديم اقصا جهودهم لمعالجة الجرحى والمصابين جراء القصف موجها مكتب الصحة العامة والإسكان لسرعة توفير الادوية، ومؤكدا تفاعل منظمة الصحة العامة واستجابتها لتوفير الأدوية المطلوبة للمستشفى وانها الآن في طريقها إلى المستشفى.

و دعا الصوفي كافة المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام إلى النزول الميداني للمنطقة المستهدفة وتوضيح للرأي العام مدي همجية العدوان والمتحالفين معة في ممارسة القتل للأطفال والنساء الآمنين في منازلهم وتعرية النظام السعودي الفاشي أمام العالم أجمع .

و كلف الصوفي، وكيل المحافظة لشؤون التخطيط ومظمات المجتمع المجتمع المدني ومدير عام التخطيط والتنمية إلى دعوة ومتابعة المنظمات الإغاثية والانسانية لعمل زيارات ميدانية تفقدية للأسر النازحة من منطقة هران إلى أماكن متعددة بعد اصابة الأهالي بالرعب والفزع بسبب الغارات التي أجبرتهم على الفرار ومغادرة المنطقة.



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