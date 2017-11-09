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صعدة .. غارة لطيران التحالف السعودي على منزل أحد المواطنين في منطقة بركان بمديرية رازح و3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

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