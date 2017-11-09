سلطات السعودية توقف ابنة الوليد بن طلال

يمنات

كشف مصدر خاص لـ”عربي21″ عن اعتقالات جديدة تشنها السلطات السعودية ضد أفراد من العائلة المالكة ضمن ما قالت إنها “حملة ضد الفساد”، فيما تقول تقارير غربية إن حملة تستهدف الخصوم السياسيين لولي العهد محمد بن سلمان.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن السلطات السعودية اعتقلت الأربعاء الأميرة ريم ابنة الأمير الوليد بن طلال، والموقوف بدوره إلى جانب عدد من الأمراء وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين ووجهت لهم اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال سيدة من العائلة المالكة في موجة الاعتقالات الأخيرة، فيما كشفت وكالة رويترز الأربعاء عن اتساع دائرة الحملة لتطال ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي صدر قرار بتجميد حساباته البنكية وأفراد من أسرته.