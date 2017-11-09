مصادر تكشف عن تسليم عرش السعودية إلى ابن سلمان في غضون يومين

وترددت أنباء عن أن العاهل السعودي الملك سلمان (81 عاما) قد يتخلت عن العرش لصالح ابنه البالغ من العمر 32 عاما، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد الزلزال الذي هز المملكة نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت قناة “برس تي في” الإيرانية، عن مصدر في صحيفة “الرأي اليوم” أمس الأربعاء أن الملك سيعلن القرار في غضون “ليلتين”.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت قناة “العربية” التلفزيونية السعودية الأنباء على موقع “تويتر”، ولكن تم حذفها في وقت لاحق.

ولم يتم تأكيد المعلومات رسميا. ولم تصدر من الرياض أي بيان بشأن هذه المسألة.

وقالت الصحيفة إن “التطور المتوقع يمثل تغييرا في ترتيب الخلافة في المملكة العربية السعودية من الخطوط الأفقية للإخوة المسنين إلى نظام عمودي يسلم الملك بموجبه ابنه”.

وللمرة الأولى، ظهرت التكهنات بتخلي الملك سلمان في أواخر يونيو/ حزيران عندما قام الملك بتنحية ابن أخيه، ثم ولي العهد محمد بن نايف، من منصبه، مما جعل ابنه ولي العهد محمد بن سلمان وريثا للعرش.

وتم اعتقال أكثر من 40 من أفراد العائلة المالكة بمن فيهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال ووزراء ومسؤولين عسكريين ورجال أعمال فى المملكة العربية السعودية يوم الأحد بناء على قرار لجنة مكافحة الفساد المنشأة حديثا فى المملكة برئاسة ولي العهد.

وفي 25 أبريل/ نيسان 2016، أعلن ولي العهد عن خطة التنمية السعودية 2030. وتتضمن الوثيقة 80 مشروعا تهدف إلى تطوير قطاعات الخدمات العامة وغيرها من المبادرات، فضلا عن عدد من مبادرات حقوق المرأة.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، تحدث محمد بن سلمان أيضا عن تأييده للعودة إلى “الإسلام المعتدل” وتعهد بإنهاء التطرف في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.