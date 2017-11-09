خاشقجي يكشف عن تلقّيه رسالة من الوليد بن طلال قبل اعتقاله

يمنات – وكالات
تلقّى الكاتب السعودي جمال خاشقجي رسالةً نصيّةً، قال أنه تلقاها من الأمير الوليد بن طلال، قبل اعتقال الأخير بأيام بتهمة الفساد، حيث أكّد خاشقجي أن الملياردير بن طلال دعاه للعودة إلى السعوديّة.
وأضاف الكاتب الذي يتواجد حاليّاً في الولايات المتحدة الأمريكيّة، أن الوليد قال له بالحرف الواحد: “أخي جمال، البلاد بحاجة إلى عُقول نيّرة مثلك، والآن الدولة السعوديّة الرابعة، تُبنى بيد أخي محمد بن سلمان، ويضيف الوليد مُخاطباً الخاشقجي: “يجب أن تكون معنا، ونحن نبني فيها”.
وكشف خاشقجي عن فحوى الرسالة، خلال مُشاركة له في برنامج “السلطة الخامسة” على فضائيّة “دوتشيه فيليه” الألمانيّة الذي يُقدّمه الإعلامي المصري يسري فودة، حيث أكّد خلالها أن الوليد بن طلال كان مؤيّداً لإصلاحات محمد بن سلمان.
وكثرت التأويلات، حول الأسباب الحقيقيّة التي دفعت بن سلمان لاعتقال الوليد، حيث يقول البعض أن الأخير ضغط باتجاه الإفراج عن الأمير محمد بن نايف، وهناك من أكّد أن رفضه الاستثمار في مشروع بن سلمان “نيوم” هو الذي دفع بالأخير لاعتقاله.