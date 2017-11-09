أسرة أحد منفذي الهجوم الانتحاري على البحث الجنائي بعدن تكشف معلومات عنه واسمه الحقيقي

يمنات – صنعاء

قال أسرة احد منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر إدارة البحث الجنائي بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن، ان ابنها الذي نشر صورته تنظيم “داعش” الارهابي على أنه أحد منفذي الهجوم، اختفى قبل سنوات.

و كان تنظيم داعش قد نشر صور “4” من عناصره الذين يسميهم بالانغماسيين، أحدهم “أبو البراء الشبواني”، الذي أكدت أسرته أن اسمه “وليد محمد احمد بارويس” من مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، و أنه كان يدرس بكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، حينما اندلعت الحرب الأخيرة نهاية مارس/آذار 2015، ليختفي لاحقا عن الأنظار.

و أشارت أسرة بارويس انه و رغم انقطاع الاتصال بابنها إلا أنها ظلت تبحث عنه، حيث وصلتها معلومات بأنه يتواجد في حضرموت و لاحقا في البيضاء و يافع.

و يبدو أن أسرته تعرفت عليه من صورته التي نشرها التنظيم، تحت اسم “أبو البراء الشبواني”.

المصدر: عدن الغد

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