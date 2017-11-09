مجلس الامن الدولي يدعو لفتح المنافذ اليمنية ويحذر التحالف السعودي من أكبر “مجاعة” سيشهدها العالم

يمنات – وكالات

حمل مجلس الأمن الدولي، التحالف السعودي مسؤولية وقوع أكبر مجاعة في اليمن.

و دعا مجلس الأمن الخميس 9 نوفمبر/تشرين ثان 2017، في بيان مقتضب له، إلى فك الحصار عنه و إبقاء الموانئ و المطارات في هذا البلد مفتوحة لإيصال المساعدات الانسانية. معتبرا أن الشعب اليمني بات مهددا بـ”أضخم” مجاعة شهدها العالم منذ عقود.

و أعلن رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر السفير الايطالي “سيباستيانو كاردي” للصحافيين، عقب اجتماع مغلق للمجلس حول اليمن بطلب من السويد، ان اعضاء المجلس الـ15 عبروا عن “قلقهم” جراء الوضع الانساني الكارثي في اليمن، و شددوا على أهمية إبقاء كل الموانئ و المطارات اليمنية مفتوحة.

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