تدهور مخيف لسعر صرف الريال اليمني في عدن ومحال الصرافة تغلق أبوابها

يمنات – صنعاء

تدهور سعر الريال اليمني بشكل غير مسبوق، منذ صباح الخميس 9 نوفمبر/تشرين ثان 2017 في محافظة عدن و محافظات مجاورة.

و تفيد مصادر مصرفية ان سعر الدولار الأمريكي وصل إلى 460 ريال يمني، في حين تجاوز سعر الريال السعودي 225 ريال يمني.

و أدى ذلك إلى اغلاق أغلب محال الصرافة لأبوابها في مديريات محافظة عدن، جراء التغير المتسارع في سعر الصرف، الذي قفز من 420 ريال يمني صباحا ليصل خلال “3” ساعات إلى “460” ريال.

و كانت نقابة الصرافيين بعدن، اقرت في اجتماع عقد الاربعاء الماضي تنفيذ إضراب عن العمل بسبب تدهور سعر الصرف.

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