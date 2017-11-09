ايران والسعودية توجهان رسائل للامم المتحدة تتضمن تبادل الاتهامات حول الوضع في اليمن

يمنات – صنعاء

قدمت البعثة السعودية في الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن، ابلغته فيها أنها ستتخذ إجراءات للرد على أعمال العنف التي قامت بها حركة “أنصار الله” في اليمن.

و تأتي الاجراءات هذه لحفظ الأمن و الأمان في أراضي المملكة وفقا لميثاق الأمم المتحدة و القوانين الدولية، بحسب ما ورد في الرسالة.

و أعتبرت ما قامت به “أنصار الله” إرهاب ضد الأراضي السعودية. مشيرة إلى أن إيران “مستمرة في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين والتدخل المباشر من حزب الله لتحويل وتشغيل الأسلحة يظهر سلوكها العدائي”.

و حملت السعودية أنصار الله و حلفاءها مسؤولية ما سمته بـ”الكوارث الإنسانية” في اليمن. مرجعة ذلك للجوئها للعنف و رفضهم العودة إلى الشرعية و الالتزام بقرارات مجلس الأمن، و هو ما عقد الحلول السياسية.

و دعت السعودية الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لوقف النظام الإيراني المسؤول عن هذه الأعمال التخريبية و التي تؤثر على الأمن في المنطقة.

و أكدت السعودية في رسالتها على الدور الذي تلعبه إيران في صناعة الصواريخ التي تم إطلاقها يومي 4 نوفمبر/تشرين ثاني، و 22 يوليو/تموز 2017، و أن ذلك تأكد من فحص الحطام.

و كانت إيران وجهت رسالة متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس مجلس الأمن ضد السعودية.

و اعتبرت ايران مزاعم السعودية ضدها بأنها لا أساس لها من الصحة. داعية المجتمع الدولي للضغط على السعودية للكف عن التهديد باستخدام القوة ضد الآخرين.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا