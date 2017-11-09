صحفي يتهم تجمع الاصلاح بالضلوع في عمليات انتحارية نفذت في أبين وعدن ويكشف عن المعسكرات التي تأوي الارهاب والانتحاريين

يمنات – صنعاء

اتهم ناشر و رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، فتحي بن لزرق التجمع اليمني للاصلاح بالضلوع في اقتحام البحث الجنائي بـ”عدن”.

و قال ابن لزرق، إن المتابع لا يحتاج ان يفهم تورط حزب (الإصلاح ) و معسكراته التي يديرها في محافظة البيضاء وسط البلاد، في الهجوم الأخير الذي استهدف مقر جهاز البحث الجنائي بخور مكسر محافظة عدن.

و أشار ابن لزرق، إنه تبين و بالدليل القاطع ان المهاجمين قدموا من معسكرات التنظيمات الإرهابية في البيضاء و التي تقاتل جنبا إلى جنب مع قيادات حزب الإصلاح هناك. مؤكدا أن هذا الأمر لم يعد مجهولا و لا يمكن السكوت عليه.

و أوضح ابن لزرق، أنه و لسنوات طويلة ظلت جامعة “الايمان” بصنعاء المصدر الأول الذي يصدر “الإرهاب” إلى الجنوب. مشيرا إلى أنه و منذ ان اقتلعها الحوثيون استبدل “الإصلاح” و اذرعه السياسية مواقع أخرى و معسكرات بديلة. معتبرا أن معسكرات “الإصلاح” في مأرب و البيضاء هي المصدر الأول لتصدير الإرهاب إلى الجنوب.

و كشف ابن لزرق أنه و في الهجوم الانتحاري الأخير الذي استهدف قوات الحزام الأمني في مودية بأبين أثبتت التحقيقات ان المهاجمين قدموا من مأرب. مضيفا: و في هجوم البحث الجنائي بعدن أثبتت إفادة أسرة احد الانتحاريين ان ابنها ذهب إلى البيضاء و ظل هناك حتى عاد إلى “عدن” لينفذ فعلته.

و قال: الإجراءات الأمنية التي قادتها القوات الأمنية في أبين ولحج وعدن وشبوة قطعت دابر هذه الجماعات، لكن ظلت معسكرات هذه التنظيمات التي و للأسف الشديد تمول من قبل حزب الإصلاح و بأموال و أسلحة التحالف المصدر الأول لتصدير الإرهاب إلى الجنوب.

و أكد أن الجنوب لن يهدأ و لن يستقر طالما و المعسكرات في البيضاء حولت من معسكرات تحارب “الحوثيين” إلى معسكرات تصدر الإرهاب و الانتحاريين.

و جدد تأكيده في سياق مقال له نشره لى حسابه في الفيسبوك، إنه يتحدث عن أمر معلوم و يعرفه الشرفاء من قيادات المقاومة بالبيضاء و هم على علم بوجود هذه المعسكرات و من يدعمها و من يوفر لها السلاح و المال.

و طالب قيادة التحالف السعودي بموقف واضح مما يحدث في “البيضاء” و مأرب و غيرها.

و طالب بن لزرق بوضع النقاط على الحروف و اعلان موقف واضح و صريح يرفض تحول المدن إلى ساحة صراع لكل الأطراف.

و اعتبر أن ما يحدث في الجنوب من عمليات إرهابية هو التقاء مصالح بين حزب الإصلاح و “عفاش” و غيرها من القوى السياسية اليمنية.

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