أطباء بلا حدود: التحالف السعودي يرفض وصول طائراتنا إلى اليمن منذ 3 أيام

يمنات – صنعاء

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” مساء الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن التحالف السعودي، لم يسمح لطائراتها بالوصول إلى اليمن منذ ثلاثة أيام، وطالبت بـ”السماح الفوري” للطائرات بالوصول إلى اليمن لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وقال رئيس بعثة “أطباء بلا حدود” في اليمن جاستين آرمسترونج في بيان، إنه “بالرغم من المحاولات المستمرة لطلب الحصول على إذن لدخول طائرات أطباء بلا حدود لليمن، إلا أن التحالف لم يسمح لطائرات المنظمة بالقدوم من جيبوتي إلى صنعاء أو عدن خلال الـ72 ساعة الفائتة.”

وأكد آرمسترونج أن “وصول الشحنات الطبية والطواقم العاملة في المجال الإنساني أمر بالغ الأهمية، وذلك لتوفير تلك المساعدات الضرورية للسكان المتضررين بشكل كبير من النزاع المستمر منذ أكثر من سنتين ونصف.”

وأضاف آرمسترونج، أن “تأثير هذا الإغلاق على الرجال والنساء والأطفال في اليمن بات ملموساً، وأنه يضع مئات آلاف الأرواح في خطر. فأسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير جداً، كما أن مخزون الديزل وغاز الطبخ بدأ بالنفاد، والشحنات الطبية الأساسية عالقة على الحدود”.

وشدد على أن الاقتصاد اليمني المتهالك سوف يزداد سوءاً، الأمر الذي سيصعب على اليمنيين تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويجعل من المساعدات الإنسانية أمراً بالغ الأهمية”.