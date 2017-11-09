السعودية: الحسابات البنكية المجمدة تتجاوز 1600

يمنات – وكالات

ارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، والعائدة لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 1600 حساب، بحسب مصادر مصرفية متطابقة.

وأشارت المصادر، في تصريحات منفصلة، إلى أن عدد الحسابات المجمدة كان 1170 حساباً مصرفياً الإثنين الماضي، ثم ارتفع إلى قرابة 1300 حساب الثلاثاء.

ولفتت إلى أن عدد الحسابات المجمدة يشمل كبار الموقوفين، متوقعة ارتفاع العدد بشكل كبير مع التفرع إلى الأسماء الأصغر.

ولم تكشف المصادر أياً من أسماء الشخصيات المجمدة حساباتهم، في الوقت الذي أوردت فيه تقارير إعلامية غير مؤكدة، اليوم، اسم ولي العهد السابق، محمد بن نايف، ضمن القائمة.

ويأتي قرار تجميد الحسابات بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، وبين «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) من جهة أخرى.

وفي سابقة لم تشهدها السعودية، ألقت السلطات، مساء السبت الماضي، القبض على 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجل أعمال، بتهم «فساد».

وجمدت المملكة حسابات بنكية لأفراد ضمن «حملة لمكافحة الفساد»، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) أن التجميد لا يشمل الشركات.

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